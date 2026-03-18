СПЧ обратился в оргкомитет "Оскара" из-за незаконного использования кадров

Фото: 123RF.соm/liudmilachernetska

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) направил в организационный комитет премии "Оскар" и ЮНЕСКО обращение в связи с нарушением прав несовершеннолетних в фильме "Господин Никто против Путина". Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал СПЧ.

В заявлении указывается, что в документальную ленту включены видеозаписи, сделанные в одной из российских школ. Съемки велись во время школьных мероприятий.

"Видеоматериалы, содержащие изображения несовершеннолетних учащихся, были переданы третьим лицам и использованы при создании коммерческого аудиовизуального произведения", – подчеркивают в СПЧ.

Отмечается, что записи, на которых запечатлены дети, использовались в фильме без разрешения родителей.

Ранее в Голливуде прошла 98-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа. На ней фильм "Господин Никто против Путина" победил в категории "Лучший документальный фильм". Лидером по количеству наград оказался фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона, который завоевал шесть премий, в том числе в категории "Лучший фильм".