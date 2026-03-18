Новости

Новости

18 марта, 18:46

Культура

СПЧ обратился в оргкомитет "Оскара" из-за незаконного использования кадров

Фото: 123RF.соm/liudmilachernetska

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) направил в организационный комитет премии "Оскар" и ЮНЕСКО обращение в связи с нарушением прав несовершеннолетних в фильме "Господин Никто против Путина". Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал СПЧ.

В заявлении указывается, что в документальную ленту включены видеозаписи, сделанные в одной из российских школ. Съемки велись во время школьных мероприятий.

"Видеоматериалы, содержащие изображения несовершеннолетних учащихся, были переданы третьим лицам и использованы при создании коммерческого аудиовизуального произведения", – подчеркивают в СПЧ.

Отмечается, что записи, на которых запечатлены дети, использовались в фильме без разрешения родителей.

Ранее в Голливуде прошла 98-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа. На ней фильм "Господин Никто против Путина" победил в категории "Лучший документальный фильм". Лидером по количеству наград оказался фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона, который завоевал шесть премий, в том числе в категории "Лучший фильм".

В Калифорнии прошла 98-я церемония вручения премии "Оскар"

Читайте также


культуракино

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

