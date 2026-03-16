16 марта, 05:59

"Битва за битвой" получила премию "Оскар" за лучший фильм

Фото: кадр из фильма "Битва за битвой"; режиссер – Пол Томас Андерсон; производство – Domain Entertainment (II), Ghoulardi Film Company, Warner Bros.

Кинокартина "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона завоевала премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". 98-я церемония вручения кинонаграды прошла в театре "Долби" в Голливуде, ее итоги представлены на сайте академии.

Андерсон также был удостоен премии за лучшую режиссерскую работу и лучший адаптированный сценарий.

На главную награду церемонии также претендовали фильмы "Бугония", "Хамнет: История, вдохновившая Гамлета", "Грешники", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность", "Сны поездов", "Марти Великолепный", "Франкенштейн" и F1.

Ранее сообщалось, что американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф на 79-м Каннском кинофестивале, который состоится с 12 по 23 мая 2026 года.

В свою очереь, корейский кинорежиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля. Это будет первый подобный случай для корейского кино. Организаторы отметили деятеля культуры за глубину его фильмов и "смелость сценариев и стиля".

Читайте также


Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

