"Битва за битвой" получила премию "Оскар" за лучший фильм

Фото: кадр из фильма "Битва за битвой"; режиссер – Пол Томас Андерсон; производство – Domain Entertainment (II), Ghoulardi Film Company, Warner Bros.

Кинокартина "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона завоевала премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". 98-я церемония вручения кинонаграды прошла в театре "Долби" в Голливуде, ее итоги представлены на сайте академии.

Андерсон также был удостоен премии за лучшую режиссерскую работу и лучший адаптированный сценарий.

На главную награду церемонии также претендовали фильмы "Бугония", "Хамнет: История, вдохновившая Гамлета", "Грешники", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность", "Сны поездов", "Марти Великолепный", "Франкенштейн" и F1.

Ранее сообщалось, что американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф на 79-м Каннском кинофестивале, который состоится с 12 по 23 мая 2026 года.

В свою очереь, корейский кинорежиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля. Это будет первый подобный случай для корейского кино. Организаторы отметили деятеля культуры за глубину его фильмов и "смелость сценариев и стиля".