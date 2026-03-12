Форма поиска по сайту

12 марта, 17:48

Культура

Следующая церемония премии "Золотой глобус" пройдет 10 января 2027 года

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

84-я церемония вручения кинонаграды "Золотой глобус" состоится 10 января 2027 года. Об этом сказано на сайте премии.

Ведущей данного мероприятия в третий раз подряд станет американская актриса и стендап-комик Никки Глейзер. Церемонию "Золотого глобуса" будет транслировать телеканал CBS.

Премия каждый год присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. По престижности данное мероприятие в США уступает только "Оскару".

Награда вручается по результатам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, которые затрагивают кинематограф и телевидение.

Ранее были объявлены лауреаты 83-й кинопремии "Золотой глобус". "Лучшей драмой" стала кинокартина "Хамнет". В номинации "Лучший мюзикл или комедия" победил фильм "Битва за битвой".

"Лучшим анимационным фильмом" стал "Кей-поп-охотницы на демонов", а "Лучшей кинокартиной на иностранном языке" – бразильский "Секретный агент".

Приз в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" получил Вагнер Моура за роль в "Секретном агенте". Джесси Бакли получила премию в категории "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме "Хамнет".

"Лучшей актрисой в мюзикле или комедии" стала Роуз Бирн, снявшаяся в фильме "Я бы тебя пнула, если бы могла", а актером назвали Тимоти Шаламе за роль в кинокартине "Марти Великолепный".

Деми Мур стала самой красивой женщиной года по версии журнала People

