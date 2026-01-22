22 января, 18:19Культура
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2026"
Фото: 123RF.com/yourapechkin
Американская академия киноискусств назвала номинантов 98-й церемонии вручения премии "Оскар". Списки опубликованы на сайте киноакадемии.
В номинации "Лучшая мужская роль" поборются:
- Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный");
- Леонардо ДиКаприо ("Битва за битвой");
- Итан Хоук ("Голубая луна");
- Майкл Б. Джордан ("Грешники");
- Вагнер Моура ("Секретный агент").
Претендентами в номинации "Лучшая женская роль" стали:
- Роуз Бирн ("Я бы тебя пнула, если бы могла");
- Кейт Хадсон ("Песня звучит печально");
- Эмма Стоун ("Бугония");
- Джесси Бакли ("Гамнет");
- Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность").
В номинации "Лучший режиссер" представлены:
- Хлоя Чжао ("Гамнет");
- Джош Сэфди ("Марти Великолепный");
- Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");
- Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");
- Райан Куглер ("Грешники").
За "Лучшую женскую роль второго плана" поборются:
- Эль Фаннинг ("Сентиментальная ценность");
- Эми Мэдиган ("Орудия");
- Вунми Мосаку ("Грешники");
- Тейяна Тейлор ("Битва за битвой");
- Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность").
В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" на награду претендуют:
- Бенисио дель Торо ("Битва за битвой");
- Джейкоб Элорди ("Франкенштейн");
- Делрой Линдо ("Грешники");
- Шон Пенн ("Битва за битвой");
- Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность").
В номинации "Лучший грим и прически" представлены такие фильмы, как:
- "Франкенштейн";
- "Национальное достояние";
- "Гадкая сестра";
- "Грешники";
- "Крушащая машина".
За награду "Лучший саундтрек" поборются:
- "Бугония";
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Битва за битвой";
- "Грешники".
В номинации "Лучший игровой короткометражный фильм":
- Butcher's Stain;
- A Friend of Dorothy;
- Jane Austen's Period Drama;
- The Singers;
- Two People Exchanging Saliva.
Номинантами в категории "Лучший оригинальный сценарий" стали:
- "Голубая луна";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники";
- "Марти Великолепный";
- "Простая случайность".
За награду "Лучший короткометражный анимационный фильм" поспорят:
- "Три сестры";
- "Бабочка";
- "Вечнозеленый";
- "Девушка, которая плакала жемчугом";
- "Пенсионный план".
За "Лучший адаптированный сценарий" на награду претендуют:
- "Гамнет" (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл);
- "Франкенштейн" (Гильермо дель Торо);
- "Битва за битвой" (Пол Томас Андерсон);
- "Сны поездов" (Клинт Бентли, Грег Куидар);
- "Бугония" (Уилл Трейси).
В новой категории "Лучший кастинг" представлены:
- "Битва за битвой";
- "Гамнет";
- "Грешники";
- "Марти Великолепный";
- "Секретный агент".
За статуэтку "Лучшая песня" сразятся:
- Dear Me (Diane Warren: Relentless);
- Golden ("Кей-поп-охотницы на демонов");
- I Lied to You ("Грешники");
- Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi);
- Train Dreams ("Сны поездов").
В категории "Лучший дизайн костюмов" представлены:
- "Грешники";
- "Аватар: Пламя и пепел";
- "Гамнет";
- "Марти Великолепный";
- "Франкенштейн".
В номинации "Лучший документальный фильм" на приз претендуют:
- The Alabama Solution;
- Come See Me In The Good Light;
- Cutting Through Rocks;
- Mr. Nobody Against Putin;
- The Perfect Neighbour.
В категории "Лучший международный фильм" встретятся:
- "Голос Хинд Раджаб";
- "Простая случайность";
- "Секретный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Сират".
На статуэтку "Лучший анимационный фильм" претендуют:
- "Арко";
- "Элио";
- "Кей-поп-охотницы на демонов";
- "Маленькая Амели";
- "Зверополис-2".
В категории "Лучший короткометражный документальный фильм" представлены:
- All The Empty Rooms;
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud;
- Children No More: Were and are Gone;
- The Devil is Busy;
- Perfectly a Strangeness;
За награду "Лучший звук" сразятся:
- "Франкенштейн";
- "Битва за битвой";
- "Грешники";
- "Сират";
- "F1".
Соперниками в номинации "Лучший монтаж" были названы:
- "F1";
- "Марти Великолепный";
- "Битва за битвой";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники".
В категории "Лучшая операторская работа" представлены:
- Дан Лаустсен ("Франкенштейн");
- Дариус Хонджи ("Марти Великолепный");
- Майкл Бауман ("Битва за битвой");
- Отем Дюральд ("Грешники");
- Адольфо Велозо ("Сны поездов").
Претендентами на статуэтку за "Лучшие визуальные эффекты" стали:
- "Аватар: Пламя и пепел";
- "Грешники";
- "Мир Юрского периода: Возрождение";
- "Школьный автобус";
- "F1".
В борьбе за звание "Лучший фильм" встретятся:
- "Бугония";
- "F1";
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марти Великолепный";
- "Битва за битвой";
- "Секретный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники";
- "Сны поездов".
Ранее стали известны победители 83-й кинопремии "Золотой глобус". "Лучшей драмой", например, стала кинокартина "Хамнет". В номинации "Лучший мюзикл или комедия" победил фильм "Битва за битвой".