Объявлены номинанты на премию "Оскар-2026"

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Американская академия киноискусств назвала номинантов 98-й церемонии вручения премии "Оскар". Списки опубликованы на сайте киноакадемии.

В номинации "Лучшая мужская роль" поборются:

Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный");

Леонардо ДиКаприо ("Битва за битвой");

Итан Хоук ("Голубая луна");

Майкл Б. Джордан ("Грешники");

Вагнер Моура ("Секретный агент").

Претендентами в номинации "Лучшая женская роль" стали:

Роуз Бирн ("Я бы тебя пнула, если бы могла");

Кейт Хадсон ("Песня звучит печально");

Эмма Стоун ("Бугония");

Джесси Бакли ("Гамнет");

Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность").

В номинации "Лучший режиссер" представлены:

Хлоя Чжао ("Гамнет");

Джош Сэфди ("Марти Великолепный");

Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");

Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");

Райан Куглер ("Грешники").

За "Лучшую женскую роль второго плана" поборются:

Эль Фаннинг ("Сентиментальная ценность");

Эми Мэдиган ("Орудия");

Вунми Мосаку ("Грешники");

Тейяна Тейлор ("Битва за битвой");

Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность").

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" на награду претендуют:

Бенисио дель Торо ("Битва за битвой");

Джейкоб Элорди ("Франкенштейн");

Делрой Линдо ("Грешники");

Шон Пенн ("Битва за битвой");

Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность").

В номинации "Лучший грим и прически" представлены такие фильмы, как:

"Франкенштейн";

"Национальное достояние";

"Гадкая сестра";

"Грешники";

"Крушащая машина".

За награду "Лучший саундтрек" поборются:

"Бугония";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Битва за битвой";

"Грешники".

В номинации "Лучший игровой короткометражный фильм":

Butcher's Stain;

A Friend of Dorothy;

Jane Austen's Period Drama;

The Singers;

Two People Exchanging Saliva.

Номинантами в категории "Лучший оригинальный сценарий" стали:

"Голубая луна";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники";

"Марти Великолепный";

"Простая случайность".

За награду "Лучший короткометражный анимационный фильм" поспорят:

"Три сестры";

"Бабочка";

"Вечнозеленый";

"Девушка, которая плакала жемчугом";

"Пенсионный план".

За "Лучший адаптированный сценарий" на награду претендуют:

"Гамнет" (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл);

"Франкенштейн" (Гильермо дель Торо);

"Битва за битвой" (Пол Томас Андерсон);

"Сны поездов" (Клинт Бентли, Грег Куидар);

"Бугония" (Уилл Трейси).

В новой категории "Лучший кастинг" представлены:

"Битва за битвой";

"Гамнет";

"Грешники";

"Марти Великолепный";

"Секретный агент".

За статуэтку "Лучшая песня" сразятся:

Dear Me (Diane Warren: Relentless);

Golden ("Кей-поп-охотницы на демонов");

I Lied to You ("Грешники");

Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi);

Train Dreams ("Сны поездов").

В категории "Лучший дизайн костюмов" представлены:

"Грешники";

"Аватар: Пламя и пепел";

"Гамнет";

"Марти Великолепный";

"Франкенштейн".

В номинации "Лучший документальный фильм" на приз претендуют:

The Alabama Solution;

Come See Me In The Good Light;

Cutting Through Rocks;

Mr. Nobody Against Putin;

The Perfect Neighbour.

В категории "Лучший международный фильм" встретятся:

"Голос Хинд Раджаб";

"Простая случайность";

"Секретный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Сират".

На статуэтку "Лучший анимационный фильм" претендуют:

"Арко";

"Элио";

"Кей-поп-охотницы на демонов";

"Маленькая Амели";

"Зверополис-2".

В категории "Лучший короткометражный документальный фильм" представлены:

All The Empty Rooms;

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud;

Children No More: Were and are Gone;

The Devil is Busy;

Perfectly a Strangeness;

За награду "Лучший звук" сразятся:

"Франкенштейн";

"Битва за битвой";

"Грешники";

"Сират";

"F1".

Соперниками в номинации "Лучший монтаж" были названы:

"F1";

"Марти Великолепный";

"Битва за битвой";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники".

В категории "Лучшая операторская работа" представлены:

Дан Лаустсен ("Франкенштейн");

Дариус Хонджи ("Марти Великолепный");

Майкл Бауман ("Битва за битвой");

Отем Дюральд ("Грешники");

Адольфо Велозо ("Сны поездов").

Претендентами на статуэтку за "Лучшие визуальные эффекты" стали:

"Аватар: Пламя и пепел";

"Грешники";

"Мир Юрского периода: Возрождение";

"Школьный автобус";

"F1".

В борьбе за звание "Лучший фильм" встретятся:

"Бугония";

"F1";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марти Великолепный";

"Битва за битвой";

"Секретный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники";

"Сны поездов".

Ранее стали известны победители 83-й кинопремии "Золотой глобус". "Лучшей драмой", например, стала кинокартина "Хамнет". В номинации "Лучший мюзикл или комедия" победил фильм "Битва за битвой".

