22 января, 18:19

Объявлены номинанты на премию "Оскар-2026"

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Американская академия киноискусств назвала номинантов 98-й церемонии вручения премии "Оскар". Списки опубликованы на сайте киноакадемии.

В номинации "Лучшая мужская роль" поборются:

  • Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный");
  • Леонардо ДиКаприо ("Битва за битвой");
  • Итан Хоук ("Голубая луна");
  • Майкл Б. Джордан ("Грешники");
  • Вагнер Моура ("Секретный агент").

Претендентами в номинации "Лучшая женская роль" стали:

  • Роуз Бирн ("Я бы тебя пнула, если бы могла");
  • Кейт Хадсон ("Песня звучит печально");
  • Эмма Стоун ("Бугония");
  • Джесси Бакли ("Гамнет");
  • Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность").

В номинации "Лучший режиссер" представлены:

  • Хлоя Чжао ("Гамнет");
  • Джош Сэфди ("Марти Великолепный");
  • Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");
  • Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");
  • Райан Куглер ("Грешники").

За "Лучшую женскую роль второго плана" поборются:

  • Эль Фаннинг ("Сентиментальная ценность");
  • Эми Мэдиган ("Орудия");
  • Вунми Мосаку ("Грешники");
  • Тейяна Тейлор ("Битва за битвой");
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность").

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" на награду претендуют:

  • Бенисио дель Торо ("Битва за битвой");
  • Джейкоб Элорди ("Франкенштейн");
  • Делрой Линдо ("Грешники");
  • Шон Пенн ("Битва за битвой");
  • Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность").

В номинации "Лучший грим и прически" представлены такие фильмы, как:

  • "Франкенштейн";
  • "Национальное достояние";
  • "Гадкая сестра";
  • "Грешники";
  • "Крушащая машина".

За награду "Лучший саундтрек" поборются:

  • "Бугония";
  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Битва за битвой";
  • "Грешники".

В номинации "Лучший игровой короткометражный фильм":

  • Butcher's Stain;
  • A Friend of Dorothy;
  • Jane Austen's Period Drama;
  • The Singers;
  • Two People Exchanging Saliva.

Номинантами в категории "Лучший оригинальный сценарий" стали:

  • "Голубая луна";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Грешники";
  • "Марти Великолепный";
  • "Простая случайность".

За награду "Лучший короткометражный анимационный фильм" поспорят:

  • "Три сестры";
  • "Бабочка";
  • "Вечнозеленый";
  • "Девушка, которая плакала жемчугом";
  • "Пенсионный план".

За "Лучший адаптированный сценарий" на награду претендуют:

  • "Гамнет" (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл);
  • "Франкенштейн" (Гильермо дель Торо);
  • "Битва за битвой" (Пол Томас Андерсон);
  • "Сны поездов" (Клинт Бентли, Грег Куидар);
  • "Бугония" (Уилл Трейси).

В новой категории "Лучший кастинг" представлены:

  • "Битва за битвой";
  • "Гамнет";
  • "Грешники";
  • "Марти Великолепный";
  • "Секретный агент".

За статуэтку "Лучшая песня" сразятся:

  • Dear Me (Diane Warren: Relentless);
  • Golden ("Кей-поп-охотницы на демонов");
  • I Lied to You ("Грешники");
  • Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi);
  • Train Dreams ("Сны поездов").

В категории "Лучший дизайн костюмов" представлены:

  • "Грешники";
  • "Аватар: Пламя и пепел";
  • "Гамнет";
  • "Марти Великолепный";
  • "Франкенштейн".

В номинации "Лучший документальный фильм" на приз претендуют:

  • The Alabama Solution;
  • Come See Me In The Good Light;
  • Cutting Through Rocks;
  • Mr. Nobody Against Putin;
  • The Perfect Neighbour.

В категории "Лучший международный фильм" встретятся:

  • "Голос Хинд Раджаб";
  • "Простая случайность";
  • "Секретный агент";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Сират".

На статуэтку "Лучший анимационный фильм" претендуют:

  • "Арко";
  • "Элио";
  • "Кей-поп-охотницы на демонов";
  • "Маленькая Амели";
  • "Зверополис-2".

В категории "Лучший короткометражный документальный фильм" представлены:

  • All The Empty Rooms;
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud;
  • Children No More: Were and are Gone;
  • The Devil is Busy;
  • Perfectly a Strangeness;

За награду "Лучший звук" сразятся:

  • "Франкенштейн";
  • "Битва за битвой";
  • "Грешники";
  • "Сират";
  • "F1".

Соперниками в номинации "Лучший монтаж" были названы:

  • "F1";
  • "Марти Великолепный";
  • "Битва за битвой";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Грешники".

В категории "Лучшая операторская работа" представлены:

  • Дан Лаустсен ("Франкенштейн");
  • Дариус Хонджи ("Марти Великолепный");
  • Майкл Бауман ("Битва за битвой");
  • Отем Дюральд ("Грешники");
  • Адольфо Велозо ("Сны поездов").

Претендентами на статуэтку за "Лучшие визуальные эффекты" стали:

  • "Аватар: Пламя и пепел";
  • "Грешники";
  • "Мир Юрского периода: Возрождение";
  • "Школьный автобус";
  • "F1".

В борьбе за звание "Лучший фильм" встретятся:

  • "Бугония";
  • "F1";
  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Марти Великолепный";
  • "Битва за битвой";
  • "Секретный агент";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Грешники";
  • "Сны поездов".

Ранее стали известны победители 83-й кинопремии "Золотой глобус". "Лучшей драмой", например, стала кинокартина "Хамнет". В номинации "Лучший мюзикл или комедия" победил фильм "Битва за битвой".

