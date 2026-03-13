Бразильянка принесла в кинотеатр гроб ради попкорна по акции

В Бразилии посетительница кинотеатра взяла с собой гроб, чтобы наполнить его акционным попкорном, сообщил Portal IG.

Сеть кинотеатров проводила акцию, по условиям которой можно было купить попкорн за 3 доллара и насыпать до краев в любую принесенную тару. Ее объем не должен был превышать 10 литров, при этом форма емкости не оговаривалась.

Женщина пришла в один из торговых центров с гробом, надеясь получить столько попкорна, сколько в него влезет. Сотрудники кинотеатра однако отказались продавать ей попкорн, указав на характер предъявленной тары и ее размер.

Бразильянка решила пойти в другой торговый центр. Там ей разрешили купить попкорн по акции, воспользовавшись гробом. Находившиеся рядом люди заинтересовались происходящим и сделали фотографии с женщиной.

Поступок бразильянки вызвал разную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые хвалили ее за предприимчивость и умение добиваться своего, а другие посчитали такой поступок проявлением жадности.

