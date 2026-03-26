Аэропорт Домодедово вновь открыт на прием и выпуск рейсов

В столичном аэропорту Домодедово отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В данный момент аэропорт восстанавливает график полетов. Указанные меры были необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее аналогичные ограничения также были сняты в Шереметьево. Таким образом, из всех московских аэропортов меры безопасности сохраняются лишь во Внуково – воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения на работу аэропортов вводились на фоне атаки БПЛА в столичном регионе. С 25 марта на подлете к Москве было уничтожено уже 34 беспилотника.