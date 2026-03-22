22 марта, 12:55

Транспорт

Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Баку вернулся в аэропорт после столкновения с птицей

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс в Баку, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за столкновения с птицей после взлета. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там уточнили, что посадка была совершена штатно, оба двигателя работают исправно. Воздушное судно само зарулило на место стоянки.

В пресс-службе добавили, что рейс из Москвы в Баку выполнят на другом самолете, так как борт необходимо дополнительно осмотреть. На время ожидания полета пассажирам предоставят обслуживание.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 767-300, следовавший из Тюмени во вьетнамский Нячанг, подал сигнал бедствия. Причина инцидента не раскрывалась. После он успешно приземлился в Мьянме. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

