Самолет рейсом Тюмень – Нячанг, подавший аварийный сигнал, совершил посадку в Мьянме

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Самолет Azur Air рейсом Тюмень – Нячанг, подавший аварийный сигнал, совершил незапланированную посадку в Мьянме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Уточняется, что борт успешно сел в аэропорту Янгона. Приземление прошло штатно, никто из 336 пассажиров и 10 членов экипажа не пострадал.

"Посадка прошла в штатном режиме, самолет зарулил на место стоянки самостоятельно", – сообщила компания.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 767-300, который следовал из Тюмени во вьетнамский Нячанг, подал сигнал бедствия неподалеку от берегов Мьянмы. Причина инцидента не сообщалась.

