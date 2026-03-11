ГД приняла проект о запрете изымать земельные участки у многодетных семей

Фото: Москва 24/Анна Селина

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому будет запрещено изымать из-за долгов земельные участки и автомобили у многодетных семей. Это следует из документа, который появился в думской электронной базе.

Закон в нижнюю палату парламента внес кабмин РФ. Изменения относятся к статье 446 Гражданского кодекса. Таким образом, дополняется список имущества, которое нельзя изъять по решению суда.

Уточняется, что семьи с тремя и более детьми, даже будучи должниками, смогут сохранить полученные бесплатно земельные участки. Также у них нельзя будет изъять автомобиль, являющийся единственным средством передвижения.

Сейчас в такой перечень включены жилье и земельные участки, не приобретенные в ипотеку, хозяйственные постройки, автомобили для передвижения инвалидов, государственные награды и предметы обихода.

Ранее в Общественной палате РФ предложили обязать аэропорты сопровождать многодетные семьи от входа в терминал до трапа самолета. Отмечалось, что это помогло бы родителям быстрее и легче проходить предполетные процедуры. Одна из крупнейших авиакомпаний страны уже положительно оценила данную инициативу.

