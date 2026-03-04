В ОП выступили за обязательное сопровождение многодетных семей в аэропортах

Фото: depositphotos/romrodinka

В Общественной палате РФ предложили обязать аэропорты сопровождать многодетные семьи от входа в терминал до трапа самолета. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.

Обращение с инициативой внести изменения в Федеральные авиационные правила будет направлено в Министерство транспорта России. Данное решение призвано облегчить для родителей с детьми процесс прохождения всех предполетных процедур: от регистрации и сдачи багажа до пограничного контроля и ожидания рейса.

"Передвижение по аэропорту, особенно с маленькими детьми, колясками и багажом – это целое испытание. При прохождении контроля безопасности возникает много бытовых сложностей, а при задержках рейсов тем более", – заявил Гриб.

Он добавил, что одна из крупнейших авиакомпаний страны уже поддержала эту идею. В Общественной палате настаивают, что услуга должна стать обязательной для всех авиагаваней, а возможность ее заказа необходимо предусмотреть на этапе онлайн-покупки билетов.

