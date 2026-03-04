В Кремле назвали преднамеренной блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба"

Фото: ТАСС/EPA/ANDREI LIANKEVICH

Блокировка поставок по нефтепроводу "Дружба" является преднамеренной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия, та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба", – сказал он.

Песков напомнил, что 4 марта Владимир Путин встретится с главой венгерского МИД Петером Сийярто. В ходе беседы они обсудят ситуацию с поставками нефти.

При этом, уточнил Песков, европейские страны не обращались к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей из-за ближневосточного конфликта.

Поставки нефти из России в Словакию и Венгрию прекратились в феврале. После этого Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Как утверждал Сийярто, Киев блокирует работу нефтепровода по политическим причинам.