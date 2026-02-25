Фон дер Ляйен призвала Зеленского ускорить ремонт нефтепровода "Дружба"

Фото: AP Photo/Michael Probst

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала украинского президента Владимира Зеленского ускорить ремонт нефтепровода "Дружба". Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе.

По ее словам, данную тему Фон дер Ляйен подняла в ходе своего визита в Киев во вторник, 24 февраля.

"Глава Еврокомиссии обсуждала "Дружбу" с Зеленским <...> и спрашивала о сроках восстановления поставок", – сказала Пиньо, которую цитирует РИА Новости.

В августе 2025 года украинские войска в первый раз атаковали "Дружбу", приостановив поставки. Возобновить их удалось через пару дней, после чего ВСУ произвели очередной удар. Тогда Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

Ситуация повторилась в феврале 2026-го. На фоне этого Еврокомиссия потребовала от Украины предоставить план по восстановлению нефтепровода. Тем не менее организация не увидела угроз Венгрии и Словакии от краткосрочной остановки поставок, указав, что государства располагают достаточными запасами нефти.

В связи с этим венгерская нефтегазовая компания MOL заключила соглашения на морские поставки российской горючей жидкости через Хорватию. Первые объемы в обход украинского участка трубопровода могут поступить уже в марте.

Сразу же после сделки Будапешт остановил экспорт дизельного топлива Киеву. Уточнялось, что поставки будут возобновлены только после того, как Украина вновь продолжит снабжать венгерскую сторону горючей жидкостью. Спустя время к аналогичным санкциям присоединилась и Словакия.