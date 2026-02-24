Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 06:34

Политика

Словакия приостановила поставки электроэнергии на Украину

Фото: depositphotos/gyn9037

Словакия временно прекратила аварийные поставки электроэнергии на Украину. О соответствующем решении сообщил словацкий премьер Роберт Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"С сегодняшнего дня (23 февраля. – Прим. ред.) в силе решение, согласно которому, если Украина обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации энергетической сети, она ее не получит", – подчеркнул Фицо.

Данное решение было озвучено после посещения премьера Словакии госкомпании – оператора национальной системы электроснабжения. Такой шаг стал реакцией на остановку киевскими властями поставок Словакии российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Незадолго до этого Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину. Причиной этого также стала блокировка Киевом транзита российской нефти через трубопровод.

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика