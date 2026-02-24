Словакия приостановила поставки электроэнергии на Украину

Фото: depositphotos/gyn9037

Словакия временно прекратила аварийные поставки электроэнергии на Украину. О соответствующем решении сообщил словацкий премьер Роберт Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"С сегодняшнего дня (23 февраля. – Прим. ред.) в силе решение, согласно которому, если Украина обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации энергетической сети, она ее не получит", – подчеркнул Фицо.

Данное решение было озвучено после посещения премьера Словакии госкомпании – оператора национальной системы электроснабжения. Такой шаг стал реакцией на остановку киевскими властями поставок Словакии российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Незадолго до этого Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину. Причиной этого также стала блокировка Киевом транзита российской нефти через трубопровод.