Сийярто сообщил об устранении повреждений на нефтепроводе "Дружба" в Татарстане

Фото: ТАСС/ЕРА/ANDREI LIANKEVICH

Россия проинформировала Будапешт об устранении повреждений на нефтепроводе "Дружба", сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, теперь возобновление поставок зависит от решения украинской стороны. Он назвал блокировку транспортировки политическим шантажом Венгрии.

Ранее Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину. Причиной этого стала блокировка Киевом транзита российской нефти через трубопровод.

Еврокомиссия, в свою очередь, потребовала от Украины предоставить план по восстановлению нефтепровода "Дружба". Однако в организации не увидели угроз Венгрии и Словакии от краткосрочной остановки поставок.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявлял, что планирует попросить государственную компанию – оператора национальной системы электроснабжения остановить аварийные поставки электричества на Украину. Он утверждал, что такие действия станут реакцией на остановку киевскими властями поставок Словакии российской нефти по трубопроводу.