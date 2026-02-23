Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал "нечестным", что его страна одержала большое количество побед.

Ранее Трамп заявлял, что ситуация вокруг Украины больше не угрожает третьей мировой войной. Он указал, что вооруженный конфликт мог закончиться глобальным столкновением, если бы на выборах президента США победила бы бывший вице-президент страны Камала Харрис или экс-лидер Штатов Джо Байден.

Американский лидер добавил, что его спецпосланник Стив Уиткофф "невероятно справляется" в рамках украинского урегулирования. В это же время, как сообщает Трамп, стороны оказались достаточно близки к достижению мира.

В свою очередь, Владимир Путин указывал, что США активно ищут решение украинского кризиса. По его словам, Вашингтон имеет свое понимание, почему конфликт должен быть завершен как можно скорее. Российский лидер указал, что Трамп хочет быстрого завершения боевых действий, в том числе из-за гуманитарных соображений.

