Трамп объявил об устранении угрозы третьей мировой войны из-за Украины

Фото: whitehouse.gov

Ситуация вокруг Украины больше не угрожает третьей мировой войной, заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Он указал, что вооруженный конфликт мог закончиться глобальным столкновением, если бы на выборах президента Штатов победила бы бывший вице-президент США Камала Харрис или экс-лидер Соединенных Штатов Джо Байден.

"Мы хотим, чтоб это закончилось, но третьей мировой войны не будет <...> Ситуация была очень-очень плохая, и она сейчас такая, но, я думаю, уже не настолько", – цитирует Трампа РИА Новости.

Американский лидер добавил, что его спецпосланник Стив Уиткофф "невероятно справляется" в рамках украинского урегулирования. В это же время стороны оказались достаточно близки к достижению мира, считает Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что в вопросе урегулирования конфликта ситуация для Украины ухудшается ежедневно. В частности, "сужается коридор" для принятия решений. По словам представителя Кремля, для президента Украины Владимира Зеленского пришло время "взять на себя ответственность" и принять соответствующее решение.

