13 марта, 18:54

Владелец бренда "Кириешки" и его отец внесены в перечень террористов

Фото: РИА Новости/Павел Стефанский (Денис Штенгелов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Объединение, членами которого являются владелец группы компаний "КДВ" (бренд "Кириешки") Денис Штенгелов и его отец Николай Штенгелов, внесено в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

В октябре 2025 года суд признал экстремистским объединением Штенгеловых.

Судя по документам, Николай Штенгелов разделял политику украинских властей и оказывал финансовую помощь Украине. Более того, он создал собственное военизированное объединение. В свою очередь, Денис Штенгелов поддерживал киевский режим и инвестировал в недружественные страны.

Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой обратить в доход государства активы "КДВ Групп". Ведомство оценило капитализацию в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход – в 756 миллиардов рублей, а валовую прибыль – в 139 миллиардов рублей. Позже суд взыскал холдинг в доход России.

Читайте также


политика

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

