Владелец бренда "Кириешки" и его отец внесены в перечень террористов

Денис Штенгелов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Объединение, членами которого являются владелец группы компаний "КДВ" (бренд "Кириешки") Денис Штенгелов и его отец Николай Штенгелов, внесено в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

В октябре 2025 года суд признал экстремистским объединением Штенгеловых.

Судя по документам, Николай Штенгелов разделял политику украинских властей и оказывал финансовую помощь Украине. Более того, он создал собственное военизированное объединение. В свою очередь, Денис Штенгелов поддерживал киевский режим и инвестировал в недружественные страны.

Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой обратить в доход государства активы "КДВ Групп". Ведомство оценило капитализацию в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход – в 756 миллиардов рублей, а валовую прибыль – в 139 миллиардов рублей. Позже суд взыскал холдинг в доход России.