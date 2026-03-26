Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 марта, 11:28

Политика

Несколько странных видео появилось в аккаунте Белого дома в X

Фото: depositphotos/tupungato

В аккаунте Белого дома в социальной сети Х появилось несколько странных видео. Подписчики предположили, что аккаунт взломали.

Первое видео продолжительностью 4 секунды было опубликовано в среду, 25 марта, около 21:00 (около 04:00 по московскому времени). На кадрах было видно женские пальто и ноги в остроносых сапогах. Также виден фрагмент пола с упаковкой бутылок с водой.

Слышно, как в этом видео женский голос задал вопрос: "Круто, мы же запускаем скоро, да?", на что был получен утвердительный ответ. Через некоторое время этот пост был удален.

Позже было опубликовано новое сообщение, первые 2 секунды которого – просто черный экран. Потом на нем появляются полосы, мелькает размытое изображение и раздается звук поступления сообщения на iPhone.

Пользователи задались вопросом, был ли уже проанализирован данный звуковой файл. В частности, один из пользователей выложил замедленную версию ролика. На нем понятно, что размытый объект является флагом США.

"Официальный аккаунт Белого дома, наверное, взломали. Происходит что-то странное, это выглядит подозрительно", – предположил человек с ником Wiktor.

При этом чат-бот Grok утверждает, что это официальное сообщение Белого дома, продвигающее его службу оповещений. Например, значки "смартфон" и "динамик" из второго видео указывают на подписку на оповещения для мобильных телефонов и звуковые обновления. Рекомендуется отправить текстовое сообщение USA на 45470.

В чат-боте также сообщается, что загадочное видео было размещено просто для привлечения внимания.

По данным пользователей, при отправке сообщения на указанный номер приходит благодарность за обращение к Белому дому и ссылка с предложением заполнить форму, чтобы присоединиться. Другие пользователи утверждают, что они уже год как получают такие уведомления.

Ранее, 14 февраля, Белый дом опубликовал на своей странице в Х валентинку с изображением Гренландии. Открытка была подписана фразой: "Пришло время нам определиться с нашей ситуацией с отношениями".

Кроме того, была опубликована валентинка с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро – на ней изображена фотография захваченного политика на борту самолета.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика