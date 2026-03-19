Дмитриев прокомментировал заявление Трампа об ударах по газовым объектам

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в Х прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об ударах по газовым объектам на Ближнем Востоке.

Ранее глава Белого дома заявил об угрозе уничтожения месторождения "Южный Парс" с такой силой, какую Иран "никогда не видел", если страна атакует Катар.

"Переломный момент", – написал на это Дмитриев.

Атака Израиля на "Южный Парс" произошла 18 марта. По информации СМИ, Трамп поддержал данную атаку и счел ее сигналом для Тегерана на фоне ситуации с Ормузским проливом. Тем не менее президент США выступил против новых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

В свою очередь, Тегеран выпустил предупреждение, что намерен нанести удары по объектам нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Граждан, находящихся в районах нефтяных объектов, призвали покинуть территории.

Позже Трамп заверил, что израильские войска больше не будут атаковать иранское газовое месторождение "Южный Парс". При этом он также сказал, что США ничего не знали об этой атаке и что в ответ на это нападение Иран "необоснованно и несправедливо" атаковал часть газового комплекса Катара по производству СПГ, хотя власти эмирата никоим образом не были причастны к израильским ударам и ничего не знали о них.

