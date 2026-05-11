Страны ЕС начали переговоры о 21-м пакете санкций против России

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Страны Евросоюза приступили к переговорам о 21-м пакете санкций в отношении России. Он будет включать ограничения против военно-промышленного комплекса (ВПК) и танкеров, которые могут перевозить российскую нефть, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Мы направили запрос странам ЕС по новым рестрикциям. Санкции должны быть направлены на российский ВПК, а также на теневой флот. Но мы также решили далее принимать санкции в рабочем режиме", – цитирует ее ТАСС.

По словам Каллас, ЕС пока собирает предложения стран-членов по содержанию нового пакета рестрикций. При этом приветствуются и другие идеи от государств Евросоюза, указала она.

23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России. В рамках новых рестрикций Евросоюз ввел дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход. Также он расширил запрет на организации, которые продолжают распространять контент подсанкционных СМИ.

В Евросовете отметили, что в новом пакете санкций против России содержится самое большое количество ограничений в отношении физических и юридических лиц за последние 2 года.

В ответ на это Россия расширила список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в страну. Москва включила в черный список граждан, которые подрывают территориальную целостность страны, ответственны за введение антироссийских санкций и нанесение ущерба отношениям РФ с третьими странами, а также физлиц, препятствующих морскому судоходству в интересах Москвы.

