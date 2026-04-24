В МИД России назвали театром абсурда заявления ЕС о подготовке новых санкций

Заявления представителей политического руководства Евросоюза о начале подготовки нового, 21-го пакета антироссийских санкций сразу после принятия 20-го нелепы и абсурдны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала выступление главы европейской дипломатии Каи Каллас. Последняя, в частности, уточнила о необходимости пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых ограничительных мер.

"Я считаю, что главной характеристикой 20-го пакета санкций ЕС против России стало заявление брюссельской бюрократии и отдельных представителей ЕС о том, что они тут же начали работать над 21-м пакетом <...> Это еще одна сцена из этого западного театра абсурда", – высказалась дипломат в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что РФ категорически осуждает любые незаконные односторонние принудительные шаги, предупредив о жестких ответных мерах Москвы, направленных на защиту российских национальных интересов.

Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Кроме того, Совет ЕС на министерском уровне завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

В рамках новых рестрикций ЕС вводит дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход. Также будет расширен запрет на организации, которые продолжают распространять контент подсанкционных СМИ.