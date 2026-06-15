15 июня, 06:41Происшествия
Суд Хабаровска вынес приговор 60-летней женщине за подготовку теракта
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В Хабаровске осудили 60-летнюю женщину за подготовку поджогов и подрывов на городских объектах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Суд установил, что обвиняемая, разделяя идеи участников террористического сообщества, вовлекала в его деятельность, а также в совершение теракта двух своих знакомых. Они приискивали объекты в Хабаровске для их поджога либо взрыва.
"Окончательно выбрав объект посягательства, она прошла обучение по самостоятельному изготовлению в бытовых условиях взрывчатого вещества, самодельных зажигательных устройств, а также изготовила последнее для реализации задуманного", – отметили в прокуратуре.
Женщину приговорили к 19 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года. Уточняется, что противоправную деятельность удалось пресечь сотрудникам УФСБ России по Хабаровскому краю.
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