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15 июня, 06:41

Происшествия

Суд Хабаровска вынес приговор 60-летней женщине за подготовку теракта

Фото: depositphotos/YGphoto

В Хабаровске осудили 60-летнюю женщину за подготовку поджогов и подрывов на городских объектах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Суд установил, что обвиняемая, разделяя идеи участников террористического сообщества, вовлекала в его деятельность, а также в совершение теракта двух своих знакомых. Они приискивали объекты в Хабаровске для их поджога либо взрыва.

"Окончательно выбрав объект посягательства, она прошла обучение по самостоятельному изготовлению в бытовых условиях взрывчатого вещества, самодельных зажигательных устройств, а также изготовила последнее для реализации задуманного", – отметили в прокуратуре.

Женщину приговорили к 19 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года. Уточняется, что противоправную деятельность удалось пресечь сотрудникам УФСБ России по Хабаровскому краю.

Ранее правоохранители менее чем за сутки вычислили и задержали мужчину, подозреваемого в съемках военных бензовозов. Автор роликов демаскировал и дискредитировал российских военных, а также раскрыл противнику формы и методы, применяемые Минобороны.

В Ульяновской области сотрудники ФСБ России вместе с ФСИН РФ предотвратили теракт в одном из исправительных учреждений в канун праздника Курбан-байрам. Так, гражданин 1985 года рождения, отбывавший наказание в этом учреждении, планировал в период празднования мусульманского праздника убить сотрудников колонии.

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