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15 июня, 11:48

Регионы

В РФ спрогнозировали превращение Владивостока в "новую Хургаду" к 2045 году

Фото: depositphotos/irinabal18​

Владивосток к 2045 году может стать главным курортным регионом России, сравнимым по условиям с египетскими Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на прогноз специалистов Института Мирового океана ДВФУ.

В качестве одной из причин называется изменение климата. За последние 60 лет средняя температура в регионе выросла на полтора градуса, что океанологи считают внушительным показателем. Прогревается и море: уже сейчас в августе-сентябре температура воды в бухтах поднимается до комфортных 23–25 градусов, что сопоставимо с Анапой и Сочи.

Более того, аномально теплую воду в заливе Петра Великого фиксируют даже в начале октября. По расчетам специалистов, в ближайшие 15–20 лет показатели продолжат расти, что и превратит Приморье в курорт международного уровня.

Добавит антуража и появление акул, которые будут все чаще заплывать в приморские бухты, рассказали океанологи. Вместе с тем ученые предупредили об обратной стороне потепления – в ближайшие полвека возрастет вероятность тайфунов, наводнений и серьезного подъема уровня моря.

Ранее кандидат биологических наук Александр Олифиренко допустил, что этим летом в Приморском крае возможно появление множества акул. По его словам, хищники заходят в акваторию вместе с тунцом, скумбрией и лакедрой, а в этом году рыбаки уже видели около Владивостока четырехметровую акулу-мако, которая считается одной из самых агрессивных и быстрых.

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