MP1st: по "Ведьмаку" выпустят новую кооперативную игру для смартфонов и ПК

Фото: cdprojektred.com

По вселенной "Ведьмака" планируют выпустить условно-бесплатный кооперативный экшен-RPG для смартфонов и ПК. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на MP1st.

Над игрой работает один из партнеров CD Projekt. При этом отмечается, что проект не связан с Project Sirius, который создается внутри студии CD Projekt RED. Предполагается, что разработкой занимается компания Scopely, однако официального подтверждения участия студии пока не было.

По данным издания, события игры будут происходить в 1230 году, задолго до основной саги о Геральте. Пользователи смогут создать собственного ведьмака и выбрать школу.

В настоящее время CD Projekt RED разрабатывает "Ведьмак 4" и спин-офф Project Sirius.

Ранее компания официально объявила о создании третьего крупного дополнения для игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" – "Баллады прошлого". Выход запланирован на 2027 год на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Подробности о DLC будут раскрыты летом.

По слухам, дополнение свяжет события с четвертой частью франшизы, где в центре сюжета окажется Цири.