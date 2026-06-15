Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 16:00

Технологии
Главная / Новости /

MP1st: по "Ведьмаку" выпустят новую кооперативную игру для смартфонов и ПК

По "Ведьмаку" выпустят новую кооперативную игру для смартфонов и ПК

Фото: cdprojektred.com

По вселенной "Ведьмака" планируют выпустить условно-бесплатный кооперативный экшен-RPG для смартфонов и ПК. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на MP1st.

Над игрой работает один из партнеров CD Projekt. При этом отмечается, что проект не связан с Project Sirius, который создается внутри студии CD Projekt RED. Предполагается, что разработкой занимается компания Scopely, однако официального подтверждения участия студии пока не было.

По данным издания, события игры будут происходить в 1230 году, задолго до основной саги о Геральте. Пользователи смогут создать собственного ведьмака и выбрать школу.

В настоящее время CD Projekt RED разрабатывает "Ведьмак 4" и спин-офф Project Sirius.

Ранее компания официально объявила о создании третьего крупного дополнения для игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" – "Баллады прошлого". Выход запланирован на 2027 год на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Подробности о DLC будут раскрыты летом.

По слухам, дополнение свяжет события с четвертой частью франшизы, где в центре сюжета окажется Цири.

Читайте также


технологии

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика