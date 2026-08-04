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04 августа, 16:54

Происшествия

3 пострадавших после атаки дронов на Подмосковье остаются в хирургическом отделении

Фото: МАХ/"Михаил Собакин | Чехов"

3 пострадавших при атаке дронов на Подмосковье находятся в хирургическом отделении Чеховской больницы. У них ранения различной степени тяжести, заявил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин в своем канале в мессенджере MAX.

Он рассказал, что еще троих пациентов перевели в профильные учреждения – МОНИКИ, больницу имени Пирогова и Можайскую больницу. За их состоянием постоянно наблюдают врачи, также с пострадавшими взаимодействуют психологи.

Собакин добавил, что двое погибших являлись жителями Чеховского округа. Власти окажут их родным всю необходимую помощь и поддержку.

Украинские военные ударили по Московской области 4 августа. В результате 5 человек погибли, еще 10 получили травмы.

В промзоне Новоселок произошло несколько возгораний, самое крупное из которых – на складе. Позднее открытое горение ликвидировали. Кроме того, повреждены электроподстанция и административное здание. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Пять человек погибли при атаке беспилотников на Московскую область

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