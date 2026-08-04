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04 августа, 09:13

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Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ погибли 49 человек

За неделю от обстрелов ВСУ погибли 49 человек – Мирошник

Фото: РИА Новости/Арина Антонова

За неделю с 27 июля по 2 августа от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований погибли 49 граждан России, в том числе 4 детей, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, ссылаясь на еженедельный доклад.

По его данным, за этот период пострадал 391 мирный житель: 342 человека ранены, включая 16 несовершеннолетних. Всего по гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили не менее 6974 боеприпасов.

Мирошник подчеркнул, что большая часть вооружений, которую использует ВСУ, поставлена и произведена западными странами, которые являются соучастниками преступлений киевского режима.

Ранее в селе Принцевка Валуйского округа Белгородской области в результате атаки беспилотника погибла 13-летняя девочка. По словам врио губернатора региона Александра Шуваева, БПЛА нанес удар рядом с детской площадкой. Кроме того, ранения получили 7 и 9-летняя девочки, их госпитализировали.

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