СК назвал несчастный случай и криминал главными версиями исчезновения семьи Усольцевых

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В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии считают приоритетными две версии исчезновения семьи Усольцевых: несчастный случай и криминал. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на помощника руководителя ведомства Анастасию Дядечкину.

По ее словам, остальные версии в ходе следствия не подтвердились.

"Приоритетными остаются две версии. Приоритетная версия – это несчастный случай, и также рассматривается криминальная", – заявила Дядечкина.

Она добавила, что сейчас следствие сосредоточено на процессуальных действиях, не связанных с полевыми выходами.

Усольцевы исчезли осенью 2025 года. По данным правоохранителей, они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними оказалась потеряна. Основные поиски прекращены, но периодически спасатели возобновляют поисковые работы.

В июне 2026-го в ходе поисков специалисты нашли некие вещи, которые могли принадлежать пропавшим. Позже выяснилось, что в зоне поисков также обнаружили часть палки для скандинавской ходьбы, но одна из родственниц Усольцевых опровергла версию, что предмет мог принадлежать им.

Скрытых троп или дорог, по которым могла уйти пропавшая семья Усольцевых, не обнаружено. Следствие отрабатывало сначала три версии исчезновения семьи, включая несчастный случай, криминал и побег. Однако последние две версии позже были опровергнуты.