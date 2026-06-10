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10 июня, 16:58

Происшествия

Найденные в районе поисков Усольцевых останки оказались животного происхождения

Фото: MAX/Kras Mash

Костные останки животного происхождения были обнаружены в зоне поисков семьи Сергея и Ирины Усольцевых и их дочери Арины в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном отряде "ЛизаАлерт".

Во время очередного этапа поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае с помощью анализа аэрофотоснимков, обработанных нейросетью, были обнаружены точки, которые алгоритм отметил как потенциально значимые.

Поисковые работы проходили с 4 по 9 июня с участием около 80 опытных специалистов. В отряде уточнили, что снимки с воздуха сначала обрабатывались нейросетью, после чего наиболее подозрительные участки дополнительно проверялись на местности.

Также РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в зоне поиска также была найдена часть палки для скандинавской ходьбы.

Однако дочь от предыдущего брака пропавшего Усольцева Светлана в беседе с RT опровергла версию, что палка могла принадлежать пропавшим.

"Никогда они не занимались скандинавской ходьбой. Тем более там она им зачем? Только мешать будет", – отметила девушка.

Об исчезновении Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. Они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь оборвалась. Основные поиски прекратили 12 октября, затем работа велась точечно, а в апреле, мае и июне 2026 года их несколько раз возобновляли.

10 июня специалисты обнаружили вещи в зоне поисков, которые проходили с 4 по 9 июня. На данный момент расследуется, могли ли те принадлежать пропавшим. Сами поиски приостановлены для анализа результатов. Всего обследовано около тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги, большую часть территории снимали с дронов. Основной версией случившегося остается несчастный случай.

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