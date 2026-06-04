Следователи начали дополнительные мероприятия по розыску семьи Усольцевых

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Правоохранители приступили к проведению дополнительных мероприятий по розыску пропавшей в горной тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета РФ по региону.

Мероприятия будут проводиться с участием спасательных служб, силовых ведомств, сотрудников Госохотнадзора, а также волонтеров и участников поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". В поисках будут применяться беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника.

Следователи также определили по пешим маршрутам участки поиска пропавшей семьи. Всего задействованы около 80 человек, добавили в ведомстве.

Об исчезновении Усольцевых недалеко от поселка Кутурчин Красноярского края стало известно 2 октября 2025 года. По данным правоохранителей, в конце сентября они отправились в поход к горе Буратинка, после чего связь с ними была потеряна. Поиски семьи были прекращены 12 октября.

Работа продолжилась в режиме точечных проверок на отдельных участках. Поисковые мероприятия возобновлялись в апреле и мае 2026 года.