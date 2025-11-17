Повторные поиски семьи Усольцевых начались в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "112"

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") выехали на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Партизанском районе. Об этом сообщила пресс-служба спасотряда.

По данным организации, повторные поиски начались утром 17 ноября. Специалисты отправились в Партизанский район по запросу из полиции.

Семья Усольцевых пропала еще в конце сентября, однако информация об этом стала известна лишь 2 октября. По данным правоохранительных органов, они вышли из поселка Кутурчин в Красноярском крае по направлению к населенному пункту Буратинка, будучи одетыми в легкую одежду. После этого связь с ними была полностью утрачена.

В рамках масштабной поисковой операции, в которой были задействованы более 350 человек, удалось определить место последней локации их мобильного телефона. Это помогло специалистам установить, что семья не покидала территорию Красноярского края.

Активные поисковые мероприятия были приостановлены 12 октября, а оперативный штаб расформирован. После этого продолжались только точечные операции на местах.