Автомобиль пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых признан вещдоком

Фото: телеграм-канал SHOT

Автомобиль Skoda Kodiaq, на котором пропавшая семья Усольцевых поехала в поход под Красноярском, признан вещественным доказательством и изъят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что машина числится за организацией, где работал отец семейства. По информации полиции, Усольцев являлся предпринимателем и руководил заводом по изготовлению порошковой краски.

Ранее сообщалось, что в машине Усольцевых были найдены 600 тысяч рублей. Деньги хранились в салоне под панелью управления.

Семья пропала в конце сентября, однако известно об этом стало только 2 октября. Согласно данным полиции, они вышли из поселка Кутурчин Красноярского края в направлении населенного пункта Буратинка, одетыми в легкую одежду. После этого связь с ними полностью прекратилась.

В ходе масштабной поисковой операции, в которой участвовали свыше 350 человек, было установлено место последнего сигнала их телефона. Это позволило специалистам понять, что семья не покидала Красноярский край.

Активные поиски были приостановлены 12 октября, а оперативный штаб – расформирован. Однако уже 24 октября поисковые поисковые работы возобновили по запросу полиции. На данный момент официальной версией произошедшего с семьей Усольцевых считается несчастный случай.