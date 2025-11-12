Судмедэксперт Аулов: тела пропавших под Красноярском Усольцевых могло скрыть снегом

Фото: телеграм-канал SHOT

Тела пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых могло засыпать снегом, рассказал aif.ru судмедэксперт, полковник медицинской службы Минобороны РФ в запасе Александр Аулов.

Он объяснил, что в таком случае тела удастся обнаружить только после таяния снега весной. Кроме того, тела могли не найти, поскольку животные обглодали их до костей. Это значит, что определить останки можно будет только по ДНК-исследованию.

Аулов также предположил, что тела могли быть не найдены, поскольку Усольцевы не погибли и покинули места поиска, уйдя в неизвестном направлении.

Семья пропала в конце сентября, отправившись в легкой одежде из поселка Кутурчин в сторону населенного пункта Буратинка. Связь с ними полностью оборвалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В ходе масштабной операции с участием более 350 человек удалось установить место последнего сигнала их телефона. Благодаря этому стало ясно, что семья не покидала Красноярский край.

Активные поиски были приостановлены 12 октября, а оперативный штаб расформирован, однако 24-го числа их возобновили по запросу полиции. Сейчас официальная версия пропажи Усольцевых – несчастный случай.

