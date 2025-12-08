Международная неделя креативных индустрий пройдет в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Вторая Московская международная неделя креативных индустрий состоится с 8 по 12 декабря. В ее рамках запланировано более 300 деловых встреч, передает портал мэра и правительства столицы.

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин отметил, что российские и зарубежные эксперты обсудят международное сотрудничество в ключевых сферах.

"Иностранные гости увидят, какие возможности столица предоставляет для развития креативных отраслей в Московском кластере видеоигр и анимации в инновационном центре "Сколково", – подчеркнул он.

В рамках деловой программы ведущие культурные учреждения Москвы проведут встречи с иностранными делегациями. В них примут участие музей-заповедник "Царицыно", Московский планетарий, Московский зоопарк, музей-заповедник "Коломенское", Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей, усадьба Кусково и Музей-мастерская Зураба Церетели.

Ранее на выставке China Licensing Expo 2025 в Шанхае московские музеи договорились о сотрудничестве с ведущими компаниями из Китая. В делегацию Агентства креативных индустрий вошли представители Музея космонавтики, Московского зоопарка, Музея современного искусства ММОМА, Московского планетария и Музея Москвы.

Гендиректор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова отметила, что иностранные партнеры активно интересуются столичными культурными брендами.

