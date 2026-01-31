ВС РФ освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Торецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Петровку в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить Торецкое удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск "Центр", а Петровку – подразделению группировки войск "Восток", которое продвинулось в глубину обороны противника.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России освободили сразу три населенных пункта в зоне СВО – Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в ДНР.

Первый поселок был взят в результате активных действий бойцов, служащих в подразделении группировки войск "Восток", а второй – благодаря военнослужащим "Днепра". Третий населенный пункт отбили солдаты "Юга".

