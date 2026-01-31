Форма поиска по сайту

31 января, 16:44

Происшествия

Число госпитализированных из интерната в Кузбассе уменьшилось до 32

Фото: ТАСС/Александр Алтури

Число госпитализированных из интерната в Прокопьевске сократилось с 51 до 32 за сутки, сообщили ТАСС в Минздраве Кузбасса.

В конце января Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за случаев пневмонии у постояльцев дома-интерната для граждан с психическими расстройствами в Кемеровской области. Их доставили в больницу.

Было выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп. Позже их количество увеличилось. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Через время выяснилось, что в интернате Прокопьевска умерли 9 пациентов. Причиной смерти 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности и болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами.

Уголовное дело переквалифицировали на нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц. По версии правоохранителей, ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудников интерната привело к распространению вирусной инфекции.

В пятницу, 30 января, глава регионального Минздрава Андрей Тарасов сообщил, что в больницах остается 51 постоялец интерната. Состояние 4 пациентов оценивалось как тяжелое, еще 41 – средней тяжести.

