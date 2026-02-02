Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:38

Общество
Главная / Новости /

Блины на Масленицу обойдутся россиянам в 209 рублей

Россиянам назвали стоимость блинов на Масленицу

Фото: depositphotos/fanfon

Россиянам предстоит потратить почти 209 рублей, чтобы закупить ингредиенты для блинов на всю семью в предстоящую Масленицу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Ингриденты для расчета были взяты из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище": два стакана теплой воды, 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока, три столовые ложки растительного масла, два яйца, две столовые ложки сахара и 1,5 чайных ложки соли.

Итоговая стоимость рецепта составила 208,9 рубля, при этом дороже всего оказались молоко и мука – 97,7 рубля за пять стаканов молока и 55,8 рубля за килограмм муки. На третьем месте по стоимости оказались дрожжи – 24,8 рубля за указанное количество. Стоимость продуктов бралась с сайта крупной торговой сети.

Мероприятия в преддверии Масленицы пройдут в музее-заповеднике "Коломенском" и усадьбе Измайлово в Москве. Например, во дворце царя Алексея Михайловича организуют интерактивную экскурсию "Боярыня Масленица", благодаря которой гости узнают традиции праздника. Также всем желающим расскажут, как царь проводил масленичную неделю.

Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучший региональный рецепт блинов на Масленицу. Один из вариантов – это суздальские блины из Владимирской области. Их отличительной особенностью является использование муки из зеленой гречки, измельченной методом холодного помола. Блюдо дополняют суздальским вареньем из огурцов.

Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать лучший рецепт блинов

Читайте также


обществоеда

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика