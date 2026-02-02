Блины на Масленицу обойдутся россиянам в 209 рублей

Фото: depositphotos/fanfon

Россиянам предстоит потратить почти 209 рублей, чтобы закупить ингредиенты для блинов на всю семью в предстоящую Масленицу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Ингриденты для расчета были взяты из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище": два стакана теплой воды, 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока, три столовые ложки растительного масла, два яйца, две столовые ложки сахара и 1,5 чайных ложки соли.

Итоговая стоимость рецепта составила 208,9 рубля, при этом дороже всего оказались молоко и мука – 97,7 рубля за пять стаканов молока и 55,8 рубля за килограмм муки. На третьем месте по стоимости оказались дрожжи – 24,8 рубля за указанное количество. Стоимость продуктов бралась с сайта крупной торговой сети.

Мероприятия в преддверии Масленицы пройдут в музее-заповеднике "Коломенском" и усадьбе Измайлово в Москве. Например, во дворце царя Алексея Михайловича организуют интерактивную экскурсию "Боярыня Масленица", благодаря которой гости узнают традиции праздника. Также всем желающим расскажут, как царь проводил масленичную неделю.

Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучший региональный рецепт блинов на Масленицу. Один из вариантов – это суздальские блины из Владимирской области. Их отличительной особенностью является использование муки из зеленой гречки, измельченной методом холодного помола. Блюдо дополняют суздальским вареньем из огурцов.