Депутат Останина назвала условия для запрета рекламы эзотерических услуг в РФ

В России предложили ввести запрет на проведение курсов, посвященных изготовлению кукол вуду с изображениями бывших супругов, сообщили СМИ. О том, возможна ли такая законодательная мера, что из себя представляет сам тренд и что толкает женщин на такие действия, расскажет Москва 24.

Мастер-классы по вуду

Общественники потребовали запретить женские мастер-классы по изготовлению кукол вуду с лицами экс-супругов. Соответствующее заявление было направлено в прокуратуру и Роспотребнадзор, сообщило издание "Абзац" со ссылкой на председателя организации "Отцы рядом" Ивана Курбакова.

По его словам, в России перед 14 февраля резко увеличилось количество мастер-классов, на которых женщин учат делать куклу вуду, изображающую бывшего мужа. Эксперт подчеркнул, что создатели таких занятий вводят клиентов в заблуждение, называя свою деятельность арт-терапией, якобы направленной на поддержание психологического здоровья.



Иван Курбаков председатель Межрегиональной общественной организации "Отцы рядом", юрист Культивирование идеи символической мести бывшим партнерам способствует эскалации конфликтов в обществе, особенно в условиях, когда институт семьи и брака переживает кризис. Вместо того чтобы помогать людям конструктивно переживать разрыв отношений и двигаться дальше, подобные курсы фиксируют их в состоянии обиды и агрессии, что негативно сказывается на их личной жизни и социальном окружении.

Кроме того, по мнению специалиста, публичная демонстрация подобных практик, в том числе в соцсетях, может провоцировать подражание, особенно среди молодежи и людей с неустойчивой психикой.

Эксперт считает, что с точки зрения правового поля создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство мужчины, чей образ был использован. Более того, подобные практики прямо противоречат традиционным и религиозным ценностям.

Вопрос о том, чтобы сделать оккультную тематику незаконной, звучит в России не первый год. В конце 2025 года зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил запретить в России рекламу эзотерических услуг.

"Продавцы очень профессионально и качественно ведут раскрутку этой продукции, рассказывая, что эзотерические устройства или инструменты могут помочь выбрать путь или принять правильное решение. Все это манипуляции, которые можно приравнять к мелкому мошенничеству", – пояснил он.

При этом впервые инициатива о запрете рекламы таких услуг была внесена им на рассмотрение несколько лет назад, однако тогда правительство отрицательно отозвалось о ней.

С подобной идеей выступила и депутат Нина Останина. По ее мнению, астрология, магия, энергетическое "лечение" и гадания не имеют научного обоснования. Подобные явления, как отметила Останина, вводят людей в заблуждение и часто используются мошенниками.

Запрет оккультных курсов

На сегодняшний день профильный комитет по экономической политике придерживается позиции, что принятие закона о запрете подобной рекламы невозможно. Причиной этого стало отсутствие в законодательстве закрепленного понятия "эзотерические услуги", рассказала Москве 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.



Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Более чем уверена, что если есть само явление, то просто необходимо дать его определение и запретить рекламу.

Говоря о запрете курсов по созданию кукол вуду, депутат подчеркнула, что стоит понимать: в каждом отдельном случае будут находиться все новые и новые изобретения. И подобная реклама будет считаться незаконной только тогда, когда примут соответствующий нормативный документ, заключила Останина.

Социальный психолог, эксперт по отношениям Лалена Бакаева поддержала инициативу против курсов по созданию кукол вуду. Идею действительно стоит расширить на всю сферу коммерческого оккультизма, которая спекулирует на страданиях, предлагая псевдорешения в виде приворотов, снятия "проклятий" и прочего, заявила она в разговоре с Москвой 24.



Лалена Бакаева социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям В целом тренд на создание кукол вуду с образами бывших мужей представляет собой обращение к древним ритуальным практикам. Эти действия, зачастую коммерциализированные в виде мастер-классов, не имеют ничего общего с терапевтическими методиками, такими, например, как арт-терапия.

Бакаева уверена, что с психологической точки зрения интерес к таким практикам часто коренится в нерешенных личных проблемах женщин: непроработанных обидах, травматичном опыте предательства, вынесенном из родительской семьи, а также в ощущении беспомощности и гипертрофированном эго, требующем "наказать" обидчика.

"Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает. Вместо того чтобы фокусироваться на саморазвитии, исцелении и построении здоровых отношений в будущем, энергия направляется в деструктивное русло, что лишь усугубляет внутренний кризис и создает иллюзию контроля над ситуацией", – объясняет она.

По словам эксперта, попытка вернуть мужчину через "магическое воздействие" – это не только акт отчаяния, но и яркий индикатор глубинных проблем. Бакаева уверена, что за таким поведением может стоять отказ принять ответственность за свою роль в разрушении отношений. Это указывает на эмоциональную незрелость и неспособность осознать, что именно ее собственные паттерны поведения и неумение создавать теплый "очаг" могли привести к тому, что партнер почувствовал себя ненужным и ушел, заключила специалист.

В свою очередь, иерей Владислав Береговой считает, что женщин на такие деяния может толкать отсутствие в том числе понимания, как по-настоящему работают духовные законы. Подобные занятия – это не просто развлечение, а "заигрывания с потусторонним миром со знаком минус", и их цена – загубленная и земная, и вечная жизнь, сказал он в разговоре с Москвой 24.



Владислав Береговой иерей Ведь нет ничего хуже, чем желание причинить вред другому. Я не говорю, что из-за иголок в кукле вуду разверзнется земля и человека, который этим занимается, поглотит преисподняя. Но каждый, кто пытается причинить зло с помощью "древней магии" или балуется теми же картами Таро, в любом случае получит отместку. Многие понимают, что к Богу с разрушительными просьбами не идут, ведь Бог есть любовь. Тогда, полностью игнорируя его существование и законы, человек обращается к сатане – так он становится рабом зла.

Береговой также подчеркнул, что, желая худшего своему врагу, человек открывает сердце, жизнь и душу для влияния дьявола.