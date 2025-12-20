В ГД внесут проект о запрете рекламы эзотерических услуг

Фото: 123RF.com/cherriesjd

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг снова внесут в Госдуму после прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом заявил зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов.

"Я надеюсь, что после того, как президент высказался <…>, правительство переосмыслит и уже даст положительное заключение на мой законопроект", – приводит слова депутата ТАСС.

Свинцов отметил, что запрет рекламы эзотерических услуг также публично поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря признал, что сатанизм (движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов), оккультные услуги и "всякие колдуны" вводят людей в заблуждение.

Кроме того, глава государства призвал бороться с введением жителей России в заблуждение через рекламу оккультных ритуалов и магических услуг.