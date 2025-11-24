Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 21:09

Общество
Главная / Новости /

Депутат Брянской облдумы Иванов призвал запретить "Битву экстрасенсов"

В России могут запретить "Битву экстрасенсов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мистические шоу наподобие "Битвы экстрасенсов" необходимо запретить, поскольку они оказывают потенциальное влияние на совершение резонансных преступлений. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на зампреда Всемирного русского народного собора и депутата Брянской областной думы Михаила Иванова.

"Поводом послужили шокирующие уголовные дела, получившие широкий общественный резонанс о так называемом Богородском маньяке, издевавшемся над нанятыми нянями, и о матери, убившей собственного ребенка в Балашихе. Оба преступления объединяет глубокое увлечение обвиняемых деструктивной эзотерикой, что заставляет задуматься о влиянии подобных идей на сознание людей", – пояснил он.

По словам депутата, в формате развлекательных программ продолжают распространяться деструктивные идеи. Иванов считает, что создатели такого контента представляют оккультные практики в качестве безобидного шоу и игнорируют их влияние на психику.

"Эзотерические идеи активно пропагандируются в популярных телевизионных проектах, которые продолжают выходить в эфир и набирать аудиторию, несмотря на регулярно всплывающие ужасающие истории. При этом совершенно игнорируется тот факт, что эзотерика и оккультизм – это не игра", – сказал он.

Депутат добавил, что подобные передачи подрывают традиционные духовные основы общества.

Ранее Ивантеевский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы участницу шоу "Битва экстрасенсов" и главу организации "Империя сильнейших ведьм" Алену Полынь (настоящее имя – Елена Суликова. – Прим. ред.) по делу об экстремизме. Женщину признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а также публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Читайте также


общество

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика