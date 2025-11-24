Депутат Брянской облдумы Иванов призвал запретить "Битву экстрасенсов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мистические шоу наподобие "Битвы экстрасенсов" необходимо запретить, поскольку они оказывают потенциальное влияние на совершение резонансных преступлений. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на зампреда Всемирного русского народного собора и депутата Брянской областной думы Михаила Иванова.

"Поводом послужили шокирующие уголовные дела, получившие широкий общественный резонанс о так называемом Богородском маньяке, издевавшемся над нанятыми нянями, и о матери, убившей собственного ребенка в Балашихе. Оба преступления объединяет глубокое увлечение обвиняемых деструктивной эзотерикой, что заставляет задуматься о влиянии подобных идей на сознание людей", – пояснил он.

По словам депутата, в формате развлекательных программ продолжают распространяться деструктивные идеи. Иванов считает, что создатели такого контента представляют оккультные практики в качестве безобидного шоу и игнорируют их влияние на психику.

"Эзотерические идеи активно пропагандируются в популярных телевизионных проектах, которые продолжают выходить в эфир и набирать аудиторию, несмотря на регулярно всплывающие ужасающие истории. При этом совершенно игнорируется тот факт, что эзотерика и оккультизм – это не игра", – сказал он.

Депутат добавил, что подобные передачи подрывают традиционные духовные основы общества.

Ранее Ивантеевский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы участницу шоу "Битва экстрасенсов" и главу организации "Империя сильнейших ведьм" Алену Полынь (настоящее имя – Елена Суликова. – Прим. ред.) по делу об экстремизме. Женщину признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а также публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

