Юрист Русяев: запрет сатанизма не угрожает шоу "Битва экстрасенсов"

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Телевизионному шоу "Битва экстрасенсов" вряд ли что-то угрожает из-за запрета "Международного движения сатанизма" (другое название – "Международное движение сатанистов". Признано экстремистским и запрещено на территории России.). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева.

Как отметил Русяев, суд принял решение, сославшись на конкретные материалы уголовных дел с ритуальными убийствами и прочими преступлениями.

"Правовое значение имеет именно наличие доказанной связи между идеологией и совершенными действиями, а не сам факт обращения к символике или терминам, имеющим отсылку к магическим или псевдорелигиозным практикам", – пояснил юрист.

Само решение, по словам эксперта, не распространяется автоматически на иные формы оккультной или мистической практики. Публичное использование символов, не включенных в перечень запрещенной атрибутики, также не образует состава правонарушения.

"Отдельные случаи могут подпадать под санкции, если символика, визуально и содержательно совпадающая с элементами, признанными экстремистскими (в том числе решениями судов), будет демонстрироваться публично или использоваться в коммерческой рекламе", – подчеркнул специалист.

В свою очередь, адвокат Сергей Жорин считает, что под "сатанизмом" могут понимать оккультные или мистические практики, символику, связь с экстремистскими идеологиями, а также публичные призывы к разрушению религиозных ценностей. Однако сам по себе символ или философские воззрения не обязательно являются экстремизмом.

"Одиночные носители символов (например, футболка с пентаграммой) не подпадают под это автоматически, но могут привлечь внимание органов. Число 666 на номерах не является запрещенным символом. Однако жалоба в теории может запустить проверку: если органы решат, что владелец пропагандирует экстремизм", – пояснил адвокат.

Подозрение может возникнуть, если человек участвует в группах, признанных экстремистским международным движением, пропагандирует или распространяет такую идеологию или символику, а также вовлекает в это других лиц или занимается их финансированием.

Верховный суд России вынес решение о признании "Международного движения сатанизма" экстремистским 23 июля. Деятельность данной организации связана с радикальными националистическими и неонацистскими идеями. Более того, движение подрывает конституционный строй, пропагандирует насилие и разжигает религиозную рознь.