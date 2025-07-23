Верховный суд РФ запретил "Международное движение сатанизма"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России признал деятельность "Международного движения сатанизма" (другое название – "Международное движение сатанистов". – Прим. ред.) экстремистской и запретил ее на территории страны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные инстанции.

Судья удовлетворил административные иски, поданные генеральным прокурором и министерством юстиции РФ. В ходе заседания представители Генпрокуратуры указали, что деятельность данной организации связана с радикальными националистическими и неонацистскими идеями.

Более того, надзорное ведомство считает, что движение подрывает конституционный строй, пропагандирует насилие и разжигает религиозную рознь.

Решение суда вступает в силу незамедлительно. Минюст РФ получит данную информацию и внесет организацию в федеральный реестр.

С соответствующим предложением депутаты Госдумы выступали еще в июле 2024 года. Причем парламентарии называли сатанизмом широкий круг понятий от "групп смерти" до идеологии чайлдфри.

Чиновники обращали внимание, что сатанизм начал мимикрировать под такие субкультуры, как квадробинг, фурри и терианы, и выражали опасение, что это может привести к изменению мировоззрения молодежи.

К работе над законопроектом, запрещающим в России сатанизм, в ГД приступили в январе 2025-го. Тогда ожидалось, что на подготовку полноценного проекта уйдет около 10 дней.

В феврале депутат Брянской областной думы и глава общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов призвал начать бороться с "сатанинскими" названиями магазинов. Он резко осудил названия торговых точек "Люцифер" и "Дьявол", подчеркнув, что соответствующие запреты позволят защитить граждан от "безнравственного влияния".