В Госдуме начали готовить проект о запрете сатанизма в России

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В Госдуме начали разрабатывать законопроект, запрещающий в России сатанизм, заявил депутат Николай Бурляев в ходе круглого стола комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

"Я надеюсь, что наш комитет скоро, буквально за неделю, за 10 дней представит проект против сатанизма", – передает слова парламентария РИА Новости.

Ранее депутаты уже предлагали запретить в России сатанизм и признать движение экстремистским. В Госдуме во время дискуссии сатанизмом назвали широкий круг понятий от "групп смерти" до идеологии чайлдфри.

Тогда же председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов указал на то, что ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено в России), "вобравшее в себя многие признаки сатанизма в России, запрещено, а сам сатанизм – нет".