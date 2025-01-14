Депутат Иванов: круглосуточные храмы могут стать для россиян местом утешения и силы

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Круглосуточные храмы предложили открыть в России. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что они могут стать для россиян местом утешения и силы, сообщает Life.ru.

"У многих людей ночью фактически может решаться жизнь: кто-то теряет близких, кто-то отправляется в дальний путь, в том числе на СВО", – отметил парламентарий.

По мнению Иванова, в такой ситуации храмы, работающие в ночное время, могут стать для оказавшихся в трудной жизненной ситуации россиян настоящим духовным убежищем.

"Такие храмы могут стать местом, где каждый найдет то, что ищет: надежду, утешение, силы для новых шагов", – заключил депутат.

Ранее в Русской православной церкви призвали россиян брать отгулы для посещения церкви в будние дни. Так, руководитель отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий подчеркнул, что с понедельника по пятницу россияне редко ходят в церковь. Кроме того, по словам священника, в будние дни процесс богослужения отличается от выходных служб.