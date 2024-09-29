Синод РПЦ считает, что не нужно запрещать изучение в школах теории Дарвина

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В школах нужно ставить вопрос не о запрете преподавания тех или иных теорий, в частности Чарльза Дарвина, а о вдумчивом и глубоком представлении многообразия научного мира, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, несмотря на активное обсуждение этой инициативы в СМИ, вряд ли ее можно считать такой серьезной общественной проблемой, которая тяжело переживается обществом.

Легойда отметил, что в общеобразовательной школе ребенку без особой философской глубины говорится о происхождении человека, а в воскресной школе говорится то, что может быть воспринято как жестко альтернативный подход. В этом случае у ребенка может возникнуть когнитивный диссонанс, считает он.

"Что он выберет, над чем посмеется, что он воспримет как несерьезное – мы не знаем", – сказал Легойда в эфире радио "Вера".

Также она напомнил, что представление о неизбежном конфликте науки и религии – ложный стереотип, возникший во многом под влиянием некоторых идеологем эпохи Просвещения и впоследствии – идеологем советского времени.

Предложение исключить теорию Дарвина из школьных учебников поступило от председателя Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федора Лукьянова. Свое решение он объяснил, что она может ввести в заблуждение.

По мнению главы комиссии РПЦ, теория эволюции с самого начала "безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша вселенная". Кроме того, по его словам, многие известные ученые также подвергали сомнению теорию Дарвина, так как ее основополагающие положения противоречат современной науке.