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23 сентября, 19:08

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Эксперт Патрушев объяснил, почему теорию Дарвина нельзя запрещать в школах

"Противоречит религии": запретят ли в российских школах теорию Дарвина

Экс-премьер Чечни Муслим Хучиев и представители РПЦ призвали прекратить изучение теории Дарвина в школах. По мнению авторов инициативы, она ошибочна и безнравственна. А некоторые даже убеждены, что труды английского биолога провоцируют аборты. Аргументы сторонников и противников идеи – в материале Москвы 24.

Вводит в заблуждение?

Фото: 123RF/adrenalinapura

Теория Дарвина, в основе которой лежит идея об эволюционном происхождении человека от обезьяны, идет вразрез с религиозными ценностями, заявил РБК помощник председателя правительства РФ, экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. Кроме того, он предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить раздел о ней из школьной программы.

Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это (теория Дарвина. – Прим. ред.) неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали.
Муслим Хучиев
помощник председателя правительства РФ

Единственное, в чем можно согласиться с Дарвином, – поляки, эстонцы и латыши действительно произошли от "макак, обезьян и дождевых червей", поделился мнением с "Осторожно Media" зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"А мы, русские, белорусы и наши союзники-друзья, – божьи твари, божьи создания, созданные одним Господом по своему подобию", – заключил он.

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов также отметил, что идеи Дарвина вводят детей в заблуждение. По его словам, английский биолог не смог дать ответы на вопросы о зарождении жизни, а также сложности и разумности устройства живых существ. Из-за несоответствия дарвинизма современным научным тезисам его критиковали многие авторитетные ученые, в том числе и лауреат Нобелевской премии Эрнст Чейн, добавил Лукьянов.

Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная.
Федор Лукьянов
председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей

Необходимо также свести к минимуму экскурсии младшего поколения в Дарвиновский музей, предостерег руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий.

"Если речь идет о детях, то их индоктринировать в насильственном порядке к безбожию нельзя", – пояснил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Кроме того, по мнению священника, теория Дарвина представляет собой лишь гипотезу, которая не была подтверждена естественными науками. Однако те, кто рассказывает о ней школьникам, продвигают "свою повестку". Делать это на регулярной основе неразумно и непродуктивно, подчеркнул представитель РПЦ.

А иерей Валерий Духанин в эфире телеканала "Спас" и вовсе заявил, что учение Дарвина провоцирует аборты.

Они (Запад. – Прим. ред.) потому и говорят, что мы не убиваем человека в абортах, потому что он еще не эволюционировал до конца. И это уже страшная ошибка, потому что уже полноценный человек на самом деле – с бессмертной душой, с телом, и от Господа даны уже все дарования.
Валерий Духанин
иерей

Дискуссии о "научности" подхода Дарвина ведутся в России давно. В 2019 году ныне покойный протоиерей Димитрий Смирнов подчеркивал, что эта теория не подтвердилась и не предложила ничего, кроме утверждения о том, что все люди – "обезьяньи дети". Те, кто предпочитает современную науку библейскому учению о мироздании, "валяют дурака", утверждал священник.

Не наступая на те же грабли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Религия не настолько примитивна, чтобы ей могла противоречить какая-либо научная теория. Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" выразил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Верующие стремятся понять истинный божий замысел и при этом не пытаются подогнать его под "текст, написанный бог весть когда", добавил он.

По мнению Вассермана, это естественно, что в учении Дарвина есть ошибки, ведь теория была разработана более 150 лет назад. Именно поэтому при изучении ее в школах важно уделять внимание актуальным исследованиям, считает Вассерман.

Некоторые утверждения Дарвина были не вполне точны. Это естественно для человека, создающего новую теорию. С тех пор как он написал свои собственные труды, другие биологи очень серьезно развили эту теорию. В частности, подвели под нее обоснование в виде генетики, то есть изучения самого механизма наследственной передачи каких-то свойств организма.
Анатолий Вассерман
член комитета Госдумы по просвещению

При этом школьная программа чаще основана на данных, которые были установлены надежно, пояснил Вассерман. Но и те ошибочные представления Дарвина не являются веским основанием отказываться от того, что было сказано им верно, указал парламентарий.

В свою очередь, руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максим Патрушев заявил Москве 24, что наука и религия должны существовать параллельно и смешивать их нельзя.

Кроме теории эволюции, другой рабочей на сегодняшний день нет. Благодаря ей вся мировая наука достигает прогресса в области биологии и изучении жизни. Поэтому, конечно же, ни о каком исключении речи идти не может.
Максим Патрушев
руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ "Курчатовский институт"

"Мы уже исключали генетику из нашей жизни (в 1948 году советский биолог Трофим Лысенко объявил ее лженаукой. – Прим. ред.) и до сих пор пожинаем плоды. Наступать на те же грабли снова – странно", – подчеркнул Патрушев.

Он также добавил, что Россия, будучи светским государством и одной из ведущих научных держав, не должна допустить исключения настолько ценной теории из исследовательского поля.

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