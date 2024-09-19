Эксперт Патрушев объяснил, почему теорию Дарвина нельзя запрещать в школах

Экс-премьер Чечни Муслим Хучиев и представители РПЦ призвали прекратить изучение теории Дарвина в школах. По мнению авторов инициативы, она ошибочна и безнравственна. А некоторые даже убеждены, что труды английского биолога провоцируют аборты. Аргументы сторонников и противников идеи – в материале Москвы 24.
Вводит в заблуждение?
Теория Дарвина, в основе которой лежит идея об эволюционном происхождении человека от обезьяны, идет вразрез с религиозными ценностями, заявил РБК помощник председателя правительства РФ, экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. Кроме того, он предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить раздел о ней из школьной программы.
Единственное, в чем можно согласиться с Дарвином, – поляки, эстонцы и латыши действительно произошли от "макак, обезьян и дождевых червей", поделился мнением с "Осторожно Media" зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
"А мы, русские, белорусы и наши союзники-друзья, – божьи твари, божьи создания, созданные одним Господом по своему подобию", – заключил он.
Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов также отметил, что идеи Дарвина вводят детей в заблуждение. По его словам, английский биолог не смог дать ответы на вопросы о зарождении жизни, а также сложности и разумности устройства живых существ. Из-за несоответствия дарвинизма современным научным тезисам его критиковали многие авторитетные ученые, в том числе и лауреат Нобелевской премии Эрнст Чейн, добавил Лукьянов.
Необходимо также свести к минимуму экскурсии младшего поколения в Дарвиновский музей, предостерег руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий.
"Если речь идет о детях, то их индоктринировать в насильственном порядке к безбожию нельзя", – пояснил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Кроме того, по мнению священника, теория Дарвина представляет собой лишь гипотезу, которая не была подтверждена естественными науками. Однако те, кто рассказывает о ней школьникам, продвигают "свою повестку". Делать это на регулярной основе неразумно и непродуктивно, подчеркнул представитель РПЦ.
А иерей Валерий Духанин в эфире телеканала "Спас" и вовсе заявил, что учение Дарвина провоцирует аборты.
Дискуссии о "научности" подхода Дарвина ведутся в России давно. В 2019 году ныне покойный протоиерей Димитрий Смирнов подчеркивал, что эта теория не подтвердилась и не предложила ничего, кроме утверждения о том, что все люди – "обезьяньи дети". Те, кто предпочитает современную науку библейскому учению о мироздании, "валяют дурака", утверждал священник.
Не наступая на те же грабли
Религия не настолько примитивна, чтобы ей могла противоречить какая-либо научная теория. Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" выразил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Верующие стремятся понять истинный божий замысел и при этом не пытаются подогнать его под "текст, написанный бог весть когда", добавил он.
По мнению Вассермана, это естественно, что в учении Дарвина есть ошибки, ведь теория была разработана более 150 лет назад. Именно поэтому при изучении ее в школах важно уделять внимание актуальным исследованиям, считает Вассерман.
При этом школьная программа чаще основана на данных, которые были установлены надежно, пояснил Вассерман. Но и те ошибочные представления Дарвина не являются веским основанием отказываться от того, что было сказано им верно, указал парламентарий.
В свою очередь, руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максим Патрушев заявил Москве 24, что наука и религия должны существовать параллельно и смешивать их нельзя.
"Мы уже исключали генетику из нашей жизни (в 1948 году советский биолог Трофим Лысенко объявил ее лженаукой. – Прим. ред.) и до сих пор пожинаем плоды. Наступать на те же грабли снова – странно", – подчеркнул Патрушев.
Он также добавил, что Россия, будучи светским государством и одной из ведущих научных держав, не должна допустить исключения настолько ценной теории из исследовательского поля.