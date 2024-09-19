Эксперт Патрушев объяснил, почему теорию Дарвина нельзя запрещать в школах

Экс-премьер Чечни Муслим Хучиев и представители РПЦ призвали прекратить изучение теории Дарвина в школах. По мнению авторов инициативы, она ошибочна и безнравственна. А некоторые даже убеждены, что труды английского биолога провоцируют аборты. Аргументы сторонников и противников идеи – в материале Москвы 24.

Вводит в заблуждение?

Теория Дарвина, в основе которой лежит идея об эволюционном происхождении человека от обезьяны, идет вразрез с религиозными ценностями, заявил РБК помощник председателя правительства РФ, экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. Кроме того, он предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить раздел о ней из школьной программы.



(теория Дарвина. – Прим. ред.) неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали.

Муслим Хучиев помощник председателя правительства РФ Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Этонеправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали.

Единственное, в чем можно согласиться с Дарвином, – поляки, эстонцы и латыши действительно произошли от "макак, обезьян и дождевых червей", поделился мнением с "Осторожно Media" зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"А мы, русские, белорусы и наши союзники-друзья, – божьи твари, божьи создания, созданные одним Господом по своему подобию", – заключил он.

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов также отметил, что идеи Дарвина вводят детей в заблуждение. По его словам, английский биолог не смог дать ответы на вопросы о зарождении жизни, а также сложности и разумности устройства живых существ. Из-за несоответствия дарвинизма современным научным тезисам его критиковали многие авторитетные ученые, в том числе и лауреат Нобелевской премии Эрнст Чейн, добавил Лукьянов.





Федор Лукьянов председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная.

Необходимо также свести к минимуму экскурсии младшего поколения в Дарвиновский музей, предостерег руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий.

"Если речь идет о детях, то их индоктринировать в насильственном порядке к безбожию нельзя", – пояснил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Кроме того, по мнению священника, теория Дарвина представляет собой лишь гипотезу, которая не была подтверждена естественными науками. Однако те, кто рассказывает о ней школьникам, продвигают "свою повестку". Делать это на регулярной основе неразумно и непродуктивно, подчеркнул представитель РПЦ.

А иерей Валерий Духанин в эфире телеканала "Спас" и вовсе заявил, что учение Дарвина провоцирует аборты.



(Запад. – Прим. ред.) потому и говорят, что мы не убиваем человека в абортах, потому что он еще не эволюционировал до конца. И это уже страшная ошибка, потому что уже полноценный человек на самом деле – с бессмертной душой, с телом, и от Господа даны уже все дарования.

Валерий Духанин иерей Онипотому и говорят, что мы не убиваем человека в абортах, потому что он еще не эволюционировал до конца. И это уже страшная ошибка, потому что уже полноценный человек на самом деле – с бессмертной душой, с телом, и от Господа даны уже все дарования.

Дискуссии о "научности" подхода Дарвина ведутся в России давно. В 2019 году ныне покойный протоиерей Димитрий Смирнов подчеркивал, что эта теория не подтвердилась и не предложила ничего, кроме утверждения о том, что все люди – "обезьяньи дети". Те, кто предпочитает современную науку библейскому учению о мироздании, "валяют дурака", утверждал священник.

Не наступая на те же грабли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Религия не настолько примитивна, чтобы ей могла противоречить какая-либо научная теория. Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" выразил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Верующие стремятся понять истинный божий замысел и при этом не пытаются подогнать его под "текст, написанный бог весть когда", добавил он.

По мнению Вассермана, это естественно, что в учении Дарвина есть ошибки, ведь теория была разработана более 150 лет назад. Именно поэтому при изучении ее в школах важно уделять внимание актуальным исследованиям, считает Вассерман.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Некоторые утверждения Дарвина были не вполне точны. Это естественно для человека, создающего новую теорию. С тех пор как он написал свои собственные труды, другие биологи очень серьезно развили эту теорию. В частности, подвели под нее обоснование в виде генетики, то есть изучения самого механизма наследственной передачи каких-то свойств организма.

При этом школьная программа чаще основана на данных, которые были установлены надежно, пояснил Вассерман. Но и те ошибочные представления Дарвина не являются веским основанием отказываться от того, что было сказано им верно, указал парламентарий.

В свою очередь, руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максим Патрушев заявил Москве 24, что наука и религия должны существовать параллельно и смешивать их нельзя.





Максим Патрушев руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Кроме теории эволюции, другой рабочей на сегодняшний день нет. Благодаря ей вся мировая наука достигает прогресса в области биологии и изучении жизни. Поэтому, конечно же, ни о каком исключении речи идти не может.

"Мы уже исключали генетику из нашей жизни (в 1948 году советский биолог Трофим Лысенко объявил ее лженаукой. – Прим. ред.) и до сих пор пожинаем плоды. Наступать на те же грабли снова – странно", – подчеркнул Патрушев.

Он также добавил, что Россия, будучи светским государством и одной из ведущих научных держав, не должна допустить исключения настолько ценной теории из исследовательского поля.

