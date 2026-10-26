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26 октября, 11:01

Наука

В России создали новый препарат от диабета и ожирения в капсулах

Фото: depositphotos/BrianAJackson

Волгоградские исследователи создали препарат "Дипиарон" в капсулах для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения. Об этом РИА Новости заявил проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ), доктор фармацевтических наук Денис Бабков.

Лекарство действует по новому механизму. Популярный "Оземпик" и подобные ему средства имитируют гормон ГПП-1, а "Дипиарон" связывается с рецептором GPR119 и запускает выработку собственных гормонов в кишечнике, которые помогают регулировать уровень сахара в крови, пояснил ученый.

Препараты с таким механизмом пытались создать специалисты в разных странах, но действующее вещество у них попадало в кровоток и вызывало нежелательные реакции. Волгоградским ученым удалось добиться, чтобы лекарство работало непосредственно в кишечнике, практически не проникая в системный кровоток.

Еще одно преимущество перед аналогами – форма выпуска. Другие средства для терапии диабета и ожирения производят в виде инъекций, что не всегда удобно для пациентов, а "Дипиарон" будет выпускаться в капсулах, рассказал Бабков.

В экспериментах на животных препарат также показал способность сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. По словам собеседника агентства, лабораторные тесты не выявили токсического воздействия на клетки печени и сердца – это указывает на хороший профиль безопасности, однако окончательно оценить ее можно будет только по итогам исследований с участием людей.

В настоящее время "Дипиарон" прошел первую фазу клинических исследований, а в июле было получено разрешение на вторую фазу с участием 308 пациентов с диабетом второго типа. На этом этапе ученые проверят, как препарат снижает сахар в крови и какие дозировки наиболее эффективны. При успешном завершении испытаний разработчики рассчитывают вывести препарат на рынок не ранее 2028 года.

Ранее сообщалось, что отечественную мРНК-вакцину для терапии колоректального рака "Онкорна" планируют внести в перечень оплачиваемых за счет средств обязательного медицинского страхования с 2027 года. Лечение будет проводиться федеральными клиниками. Доступ к помощи предоставят всем гражданам России.

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