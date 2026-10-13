Вакцину "Онкорна" могут включить в ОМС с 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака "Онкорна" намерены внести в перечень оплачиваемых за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) со следующего года. Об этом заявила зампредседателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева.

"На следующий год мы планируем дополнительно расширить персонифицированные методы лечения другими вакцинами, в том числе разработанными коллегами из ФМБА – "Онкорна" и другие", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Царевой, лечение вакцинами будет оплачиваться за счет средств ОМС и проводиться федеральными клиниками. Доступ к помощи будет предоставлен всем гражданам России.

Ранее ученые нашли способ борьбы с наиболее распространенным типом онкологии, который плохо поддается стандартным методам лечения, – аденокарциномой легкого. Исследователи предложили дополнить лучевую терапию воздействием ингибиторов фермента PCSK9. Такие препараты обычно применяют для снижения холестерина и лечения сахарного диабета.