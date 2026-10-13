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13 октября, 17:02

Общество

Мурашко заявил о росте выявляемости рака на первой и второй стадиях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Выявляемость онкологических заболеваний на первой и второй стадиях выросла в России до более чем 62%. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Блоки вопросов, касаемые выявления онкологических заболеваний, тоже фактически сдвинулись с места… Мы упростили систему", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, как говорил Мурашко, в России показатель выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год от постановки диагноза достиг исторического максимума.

Такие результаты стали возможны благодаря современным методам лечения: химиотерапии, радиофармтерапии, а также лучевой терапии и ядерной медицины. Комбинация всех прилагаемых усилий дает возможность бороться за жизнь пациентов.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат на основе фузулопариба для терапии ряда распространенных и агрессивных форм рака. Он предназначен для лечения распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака, а также метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2.

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