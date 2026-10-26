Суд приступит к рассмотрению иска экс-супруги Джигана Самойловой 18 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Савеловский суд Москвы назначил предварительное заседание по иску блогера Оксаны Самойловой об ограничении родительских прав бывшего мужа и отца их детей рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.). Оно пройдет 18 декабря, рассказал в беседе с ТАСС адвокат исполнителя Сергей Жорин.

При этом на беседу по иску, прошедшую в закрытом режиме, ни Самойлова, ни Джиган не пришли. Рассмотрение требований по существу тоже будет закрытым.

Приставы запретили регистрационные действия с двумя московскими квартирами Самойловой: около станции метро "Беговая" и на улице Клары Цеткин. Федеральная налоговая служба внесла женщину в черный список. В правоохранительных органах уточнили, что аналогичные меры приняты в отношении дома Джигана. Адвокат рэпера от комментариев отказался, сославшись на адвокатскую тайну.

В начале июля в доме Джигана произошел инцидент со стрельбой. По данным СМИ, рэпер стрелял в своих сотрудников и около 10 часов удерживал их в заложниках. При этом дети в этот момент находились дома.

Один из охранников оказался ранен, а Джигана обезвредили друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его отправили на лечение в Израиль, правоохранители начали проверку.

В свою очередь, Самойлова направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах. Согласно документам, все несовершеннолетние дети должны жить с матерью, а Джиган сможет встречаться с ними лишь по согласованию с ней и в трезвом состоянии.

Сам рэпер опроверг сообщения о стрельбе. Он заявил, что просто снимал сниппет, а хейтеры "все перекрутили". Артист надеется, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом.

Кроме того, с Джигана взыскивают 1,737 миллиона рублей долга по алиментам. Исполнительное производство о взыскании суммы завели 7 октября. Документ оформили на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, выданного еще в июле 2020 года.