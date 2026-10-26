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26 октября, 11:41

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Baza: Самойлова не стала заявлять на Джигана из страха перед ним

Самойлова не стала заявлять на Джигана из страха перед ним – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Блогер Оксана Самойлова не подала заявление на своего экс-супруга рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн), поскольку сильно опасается его, сообщает Baza со ссылкой на материалы доследственной проверки.

По информации канала, в отношении рэпера проводят проверку по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы.

Сотрудник охраны семьи, в которого Джиган стрелял, на опрос так и не явился. При этом у следователей есть аудиозапись, на которой мужчина сам рассказывает о нападении.

Адвокат Самойловой Марина Дубровская комментировать ситуацию отказалась.

Вместе с тем в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили РИА Новости, что проверка по публикациям СМИ о стрельбе рэпера Джигана еще не завершена.

В начале июля в доме Джигана произошел инцидент со стрельбой. СМИ утверждают, что рэпер стрелял в своих сотрудников и около 10 часов удерживал их в заложниках. В это время дома были дети.

Один из охранников оказался ранен. Через время Джигана обезвредили друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его отправили на лечение в Израиль.

Правоохранители начали проверку после того, как об инциденте узнала общественность. Самойлова, в свою очередь, направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах.

Согласно документам, все несовершеннолетние дети должны жить с матерью. Джиган сможет встречаться с ними лишь по согласованию с ней и только в трезвом состоянии.

Сам рэпер опроверг сообщения о стрельбе. Он заявил, что просто снимал сниппет, а хейтеры "все перекрутили". Артист надеется, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом.

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